« Noël Joyeux » : le film inédit ce soir sur TF1 (7 décembre 2025)

« Noël Joyeux », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 7 décembre 2025 sur TF1. Un film signé Clément Michel avec Franck Dubosc et Emmanuelle Devos dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur TF1+, via sa fonction direct.







« Noël Joyeux » : histoire

Chez les Barand, Noël est une tradition sacrée ! Vincent, le père, se réjouit chaque année de réunir toute sa famille. Mais lorsque ses enfants annulent au dernier moment, il réalise qu’il passera les fêtes en tête-à-tête avec sa femme. Hors de question pour lui : il file alors dans une maison de retraite et invite une résidente esseulée à célébrer Noël chez eux.

C’est ainsi que débarquent Monique… et sa meilleure amie Jeanne, qui ne tardent pas à prendre leurs aises et à mettre la maison sens dessus dessous. Pour ce quatuor improbable, ce 24 décembre s’annonce aussi explosif qu’inattendu.



Casting : interprètes et personnages

Avec : Franck Dubosc (Vincent Barand), Emmanuelle Devos (Béatrice Barand), Danielle Fichaud (Jeanne), Danièle Lebrun (Monique), Axel Auriant (Baptiste), Amel Charif (Agathe)

Bande-annonce officielle

Voici la bande-annonce de votre film.

« Noël Joyeux » c’est ce dimanche 7 décembre 2025 sur TF1 et TF1+.