Sept à huit du 7 décembre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Sept à huit du 7 décembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».


On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.

Sept à huit du 7 décembre 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Voyage féérique en Alsace à la découverte des marchés de Noël.


Dans « 7 à 8 »

🔵 Au volant dès 14 ans, le boum auprès des ados des voitures sans permis. Mais sont-elles vraiment sures ?

🔵 La Légo mania, les recettes du numéro 1 mondial du jouet.

🔵 Et Sigourney Weaver dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. D’Alien à Avatar, la star américaine se confie.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 7 décembre 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.

