« Le règle animal » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (7 décembre 2025)

Par /

« Le règle animal » au programme TV du dimanche 7 décembre 2025


A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV

« Le règle animal » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (7 décembre 2025)



Le règle animal, présentation

Dans un monde bouleversé par une étrange mutation qui transforme progressivement certains humains en animaux, François se bat pour sauver sa femme, frappée par ce phénomène inexpliqué. Tandis que la région se remplit de créatures inédites, il entraîne leur fils Émile, 16 ans, dans une quête qui changera leur vie à jamais.


Avec Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos, Tom Mercier, Billie Blain, Xavier Aubert…(Déconseillé -10 ans)

20h30 le samedi du 6 décembre 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse
Quelle époque du 6 décembre 2025 : pourquoi l’émission est déprogrammée ce soir ?
13h15 le samedi du 6 décembre : au sommaire aujourd’hui
Audiences 5 décembre 2025 : « Astrid et Raphaëlle » toujours devant la Star Academy
