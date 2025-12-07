« Le règle animal » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (7 décembre 2025)



« Le règle animal » au programme TV du dimanche 7 décembre 2025





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Le règle animal, présentation

Dans un monde bouleversé par une étrange mutation qui transforme progressivement certains humains en animaux, François se bat pour sauver sa femme, frappée par ce phénomène inexpliqué. Tandis que la région se remplit de créatures inédites, il entraîne leur fils Émile, 16 ans, dans une quête qui changera leur vie à jamais.



Avec Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos, Tom Mercier, Billie Blain, Xavier Aubert…(Déconseillé -10 ans)

VIDÉO bande-annonce