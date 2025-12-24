N’oubliez pas les paroles du 24 décembre : Angelina passe un gros cap !



N’oubliez pas les paroles du 24 décembre 2025, 7 victoires pour Angelina – On peut dire que le réveillon de Noël a porté chance à Angelina ce mercredi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». La maestro a signé deux nouvelles victoires et a passé le cap des 50.000 euros !











N’oubliez pas les paroles du mercredi 24 décembre 2025, Angelina continue

Dans le détail ce mercredi soir, Angelina a gagné 10.000 euros sur la première émission et encore 10.000 euros sur la seconde. Elle sera de retour demain soir pour tenter de conserver son micro d’argent et de faire encore grimper ses gains !

D’ici là, rendez-vous à 21h10 pour « N’oubliez pas les enfants » !

N’oubliez pas les paroles du 24 décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



