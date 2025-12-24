Un Si Grand Soleil du 25 décembre : Charlotte sous emprise, la police cherche Hélène (résumé épisode 1821 en avance)



Un si grand soleil du 25 décembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1821 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 25 décembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Claire appelle Victor, elle lui dit qu’elle a besoin d’aide : elle est avec Hélène, elle s’est enfuie de l’hôpital, elle a débarqué chez elle et elle a perdu connaissance ! Elle explique être en voiture, elle ne pouvait pas rester chez elle alors que Kira allait débarquer. Elle pense qu’Hélène va mourir si elle retourne en prison, Victor a une idée. Il lui envoie une adresse, ils se retrouvent là-bas. Sur place, Hélène a repris connaissance et les remercie. Victor pense qu’elle doit retourner à l’hôpital mais elle refuse. Elle leur demande de la laisser là quelques jours, après elle partira. Claire dit qu’elle repassera faire son pansement demain, ils en reparleront. Victor l’installe sur deux matelas. Elle demande où ils sont, Victor parle d’un local prêté par un ami pour stocker des affaires de la Paillote. Il est à l’étranger, personne ne la trouvera là.

Le lendemain, Claire vient voir Florent devant le cabinet : elle doit lui parler. Florent est sous le choc et rappelle à Claire qu’elle est complice d’une évasion. Elle dit ne pas pouvoir la laisser tomber mais Florent lui dit que c’est grave. Elle risque 3 ans de prison ferme ! Il dit qu’elle doit se rendre, Claire refuse. Elle a trop peur qu’elle se fasse tuer. Claire décide de retourner en prison et chercher le complice de Zoé Cassis, elle a besoin de l’aide de Florent. Il refuse d’être son complice, il ne veut rien savoir.



Marie-Sophie découvre que Charlotte a la gueule de bois. Elle est rentrée à 2h du mat en semaine et sans la prévenir. Charlotte minimise et dit qu’elle n’avait pas de téléphone. Marie-Sophie veut savoir où elle était, elle ment. Elle dit qu’elle était chez Salomé et elle a oublié son téléphone… Marie-Sophie lui demande si elle a un copain, elle a le droit d’avoir une vie privée mais ne doit pas faire n’importe quoi et elle a le bac à la fin de l’année. Ce soir, pas de sortie !

Dans le tram, Charlotte reçoit un message de Sacha qui a adoré leur soirée. Au lycée, elle ignore tous ses potes. Achille dit que ça lui fait de la peine, Noura explique que la veille elle est allée la voir et elle l’a envoyée balader. Achille trouve ça bizarre.

Chez L Cosmétiques, Sacha retrouve Muriel. Il a fait les modifs demandées. Il lui présente ses excuses pour son comportement de la veille. Boris les rejoint. Ils ne sont pas emballés par ses propositions mais Boris est content que Muriel l’ait recadré. Elle avoue qu’il y a quelque chose chez lui qu’elle ne sent pas… Elle le trouve malsain, il ne lui inspire pas confiance.

Au commissariat, Aude a visionné toute la vidéo-surveillance de l’hôpital. On y voit Hélène sortir par la sortie de secours, personne n’a fait attention à elle. Aude pense que sans complice elle n’a pas du aller bien loin, ils pensent tous les deux que David est bizarre, Aude veut demander à le mettre sur écoute. Alex pense qu’il leur faut des éléments, Aude veut en parler à Becker. Il pense que c’est trop tôt, elle décide d’aller le suivre…

Dans le tram, Charlotte parle à Salomé de sa soirée en boite la veille avec Sacha. Salomé s’étonne qu’elle ait pu rentrer… Elle dit être trop bien avec lui, elle vit tout à 1000%.

En prison, le gardien vient retrouvé Zoé, il l’informe de l’évasion d’Hélène. Il pense qu’ils sont mal, Zoé ne pense pas : elle a peur, elle va se taire. Et si la police la chope, ils ne la croiront plus.

Eve est chez Soan, ils parlent du voyage scolaire. Pendant ce temps là, Charlotte parle avec Manu, elle l’interroge sur son travail. Pendant le dîner, Charlotte échange des messages avec Sacha… Il lui demande de lui envoyer une photo déshabillée… Elle demande à ses parents à aller se coucher, ils sont ok. Charlotte va dans la salle de bain et s’exécute.

Kira rentre, elle est fatiguée et dit à Claire avoir passé la journée à essayer d’écrire un article sur l’évasion d’Hélène. Claire ment, elle dit ne rien savoir de plus. Kira trouve ça dingue et flippant. A l’hôpital, Claire appelle David pour le rassurer sur Hélène. Elle dit qu’elle est en sécurité, elle préfère qu’il ne sache rien. David dit avoir été interrogé, il pense que la police l’a cru. Claire pense qu’ils doivent arrêter de parler au téléphone. Alex suit David à sa sortie de l’hôpital…

