N’oubliez pas les paroles du 29 décembre : l’élimination d’Angelina, qui est le nouveau maestro ?

N’oubliez pas les paroles du 29 décembre 2025, élimination d’Angelina – Coup de tonnerre ce lundi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Angelina, qui approchait les 100000 euros, a finalement été éliminée ! Elle est repartie avec 94000 euros de gains en 11 victoires.


Capture FTV


N’oubliez pas les paroles du lundi 29 décembre 2025, Angelina éliminée

C’est Valentin qui est devenu maestro ce lundi soir, en battant Angelina. Il a signé deux victoires sans le moindre gain et sera de retour mardi soir dans « N’oubliez pas les paroles ».

N’oubliez pas les paroles du 29 décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

