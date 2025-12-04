Star Academy du 4 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 4 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mercredi des académiciens. Une journée qui débute avec un cours de sport avec Ladji.











Il a prévu un cours ambiance music-all avec des ballons de basket. Ils font du cardio tout en chantant ! Ladji veut un leader, Lily prend les choses en main et ayant fait du basket, elle adore ça.

Anouk et Bastiaan, qui ont les rôles principaux du musical de vendredi, essaient leurs tenues avant de tourner la scène du bal de promo. Tournage en salle de danse.

Place ensuite au cours de chant avec Sofia. Le thème du jour : la justesse.



Michaël vient ensuite annoncer le top 3 de la semaine : Ambre 1ère, Léa 2ème et Victor 3ème. Ils s’affronteront sur la battle du top 3 vendredi soir sur le titre « Derrière l’amour » de Johnny Hallyday. Le gagnant sera le premier qualifié pour la tournée ! Michaël précise que Bastiaan est arrivé 4ème, à seulement 0,1 point de Victor.

Bastiaan est déçu et s’isole. Il est frustré, il ne voit pas ce qu’il pouvait faire de plus et aurait aimé être top 1. Victor le réconforte.

Sarah retrouve Jonathan et ses danseurs en salle de danse pour répéter le tableau chanté / dansé sur « Roxane » de The Police. Il a mis la barre haute ! Il s’agit du dernier tableau avant la tournée.

Place à la découverte du tableau des évaluations. Voici le classement : Ambre, Léa, Victor, Bastiaan, Léo, Anouk, Théo P., Sarah, Mélissa, Jeanne, et Lily.

Répétitions du musical du prime avec Fanny et Lucie. Et les nommés répètent ensuite leurs chansons pour le prime.

Ouverture du calendrier de l’avent : ils découvrent leur album et peuvent l’écouter ! Ils sont évidemment très contents.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 4 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.