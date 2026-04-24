Star Academy 2026 : un casting totalement repensé ? Cette nouveauté qui va faire parler !

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Le changement est de taille pour la prochaine saison de Star Academy. Selon les informations du magazine Voici, la production a décidé de revoir en profondeur ses critères de sélection.





Cette année, fini les anonymes, place aux profils déjà connus ! Jusqu’ici, le célèbre télé-crochet misait sur des candidats inconnus du grand public : de jeunes chanteurs talentueux venus tenter leur chance sans aucune notoriété. Mais pour l’édition 2026, ce modèle semble abandonné.







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Le casting, ouvert depuis plusieurs semaines, privilégierait désormais des profils ayant déjà une visibilité, notamment sur les réseaux sociaux. La production chercherait des candidats qui ont « déjà fait leurs preuves », aussi bien sur scène qu’en ligne.

Les réseaux sociaux deviennent un critère clé

Avoir une communauté sur Instagram ou TikTok pourrait désormais faire la différence. L’objectif pour la production serait clair : s’appuyer sur des personnalités capables de fédérer un public rapidement et de générer de l’engagement autour de l’émission.



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Ce virage reflète une évolution plus large de l’industrie musicale, où la notoriété digitale est devenue un levier essentiel de succès.

Un changement qui pourrait diviser les fans

Ce nouveau cap risque toutefois de faire débat. La Star Academy s’était imposée comme une émission révélant des talents inconnus, offrant une chance à des artistes totalement anonymes.

En misant désormais sur des profils déjà exposés, le programme pourrait perdre une partie de son ADN. Reste à savoir si ce choix séduira le public ou s’il suscitera des critiques.