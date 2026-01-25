Star Academy du 25 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 25 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de samedi des académiciens.











On revoit le prime côté coulisses (résumé complet de cette soirée ici).

Léa chante en duo avec Garou, puis avec Mélissa. Mehdi vient faire une surprise à Léa, suivi par Vitaa. Sarah et Léa ont la surprise de chanter avec leur marraine, Charlotte Cardin.

Ambre fait un tableau sur « Wrecking ball » de Miley Cyrus. Sarah partage un duo avec Anouk, avec la surprise de chanter ensuite avec Fanny, puis Maëlle.



Et à l’heure du verdict, c’est Léa qui est qualifiée pour la finale. Sarah est éliminée.

Ambre, Victor et Léa montent dans le bus direction le château. Victor est fier de sa carte blanche. Et ça leur fait bizarre de rentrer à trois. Ils mangent, Léa remercie le public de l’avoir envoyée en finale.

Place au Debrief de Marlène ce dimanche avec la présence de Thomas Jolly. Il les félicite pour le prime.

Pour l’ouverture du prime de Léa et Sarah sur « The Best » de Tina Turner, Marlène lui donne un conseil technique : elle oublie les consonnes de fin de mots.

Pour son solo sur « Hero », Léa est déçue d’elle-même. Pour le trio Ambre / Victor / Mika, Marlène a aimé mais Thomas reproche à Ambre de ne pas avoir salué le public. Il l’a trouvé trop fermée au début.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 25 janvier

