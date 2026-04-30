Météo de TF1 : Évelyne Dhéliat s’exprime sur le départ de Tatiana Silva, une décision « collégiale »

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Le départ de Tatiana Silva a la présentation de la météo de TF1 continue de faire réagir. Quelques jours après ses adieux à l’antenne et alors qu’Ange Noiret la remplacera dès demain, Évelyne Dhéliat est sortie du silence pour évoquer les coulisses de cette décision.











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Une décision “collégiale” avec la direction

Invitée sur le plateau de « On a du nouveau » sur Novo19, la cheffe du service météo du groupe TF1 a tenu à clarifier les conditions du départ de sa collègue.

« Ça a été une décision collégiale, si j’ose dire, avec bien évidemment la direction. On en a beaucoup discuté ensemble », a-t-elle expliqué.

Une manière d’insister sur le fait que ce départ n’a rien de précipité, mais résulte d’échanges entre la chaîne et l’animatrice, après près de dix années de collaboration.



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« Une envie d’autres horizons »

Évelyne Dhéliat a également évoqué les motivations de Tatiana Silva, qui souhaitait donner une nouvelle orientation à sa carrière.

« Tatiana avait envie de faire d’autres choses, de voir peut-être d’autres horizons, et c’est tout à fait normal, c’est le respect de chacun », a-t-elle ajouté.

Des propos qui confirment que la décision vient avant tout d’une volonté personnelle de la présentatrice, désireuse d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie.

Ange Noiret prend le relais dès ce vendredi

Dans le même temps, TF1 a déjà organisé la suite. C’est Ange Noiret qui reprendra la présentation de la météo du week-end. Il assurera son premier bulletin dès ce vendredi 1er mai, en alternance avec Louis Bodin.

Une nouvelle page s’ouvre donc pour la météo de TF1, après le départ d’une figure emblématique, avec une transition que la chaîne veut à la fois fluide et respectueuse du parcours de Tatiana Silva.