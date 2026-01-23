Ici tout commence du 23 janvier : Billie se venge de Valdine ! (résumé + vidéo épisode 1357 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 23 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1357 – Billie va se retrouver face à Valdine ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Et après avoir subit sa provoc et ses insultes, Billie va finalement se venger…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 23 janvier – résumé de l’épisode 1357

Anaïs profite de la présence de Milan en cuisine pour s’excuser de leur dispute. Il lui assure qu’il restera à ses côtés et fait même venir Bianca en renfort dans la brigade. Peu après, Andréa annonce que Storek souhaite goûter le nouveau menu dans l’après-midi, ce qui pousse l’équipe à redoubler d’efforts.

De son côté, Billie reproche à Ferdinand d’avoir organisé une manifestation contre Anaïs, même s’il pensait bien faire. Il s’excuse, tandis que Léonard le soupçonne d’avoir des sentiments pour elle. En quittant l’Institut, Billie croise Valdine sur le parking. Tétanisée, elle subit ses provocations et insultes réussir à réagir…



Publicité





En cuisine, Storek et Valdine dégustent le menu d’Anaïs en présence de Jeanne. Si Storek est convaincu, Valdine se montre très critique, évoquant le manioc et faisant des remarques blessantes liées à l’empoisonnement et à la surdité d’Anaïs. Jeanne est choquée, mais Anaïs garde son calme. À leur départ, la cheffe découvre que la voiture de Valdine a été vandalisée. Anaïs se rend alors à la coloc pour confronter Billie, qui reconnaît avoir saccagé la voiture et affirme ne pas vouloir s’arrêter là.

De leur côté, Carla et Jim font pression sur Bérénice pour qu’elle arrête les taches ménagères. Mais Rose démasque leur chantage et lance une grève. Elle organise ensuite un tirage au sort des tâches. Enfin, au Comptoir, Thelma prétend être tombée amoureuse de Tank avant d’avouer à Gary et Léonard qu’il s’agissait d’une blague. Elle admet être trop exigeante en amour et décide d’être plus ouverte.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : le gala de la fondation saboté, Milan accuse Billie ! (vidéo épisode du 27 janvier)

Ici tout commence du 23 janvier 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.