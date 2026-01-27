Audiences 26 janvier 2026 : « Le diplôme » en tête devant « L’amour est dans le pré »



Audiences 26 janvier 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec le final de la série « Le diplôme ». Les deux derniers épisodes ont captivé 3,46 millions de téléspectateurs en moyenne pour 21% de pda.





C’est devant M6 avec la seconde partie des portraits de « L’amour est dans le pré », qui a intéressé 2,39 millions de téléspectateurs pour 13,1% de pda.







Audiences 26 janvier 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la suite de sa nouvelle série inédite « Coeurs noirs », qui a rassemblé 1,51 million de téléspectateurs en moyenne pour 8,8% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « Le petit locataire », qui a réuni 1,21 million de téléspectateurs pour 7% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie