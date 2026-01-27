Ici tout commence du 27 janvier : qui a saboté le gala ? Réponse (résumé + vidéo épisode 1359 en avance)



Ici tout commence du 27 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1359 – Anaïs est au pied du mur après le sabotage du gala ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Billie est accusée mais Ferdinand lui fournit un alibi… Et pour cause, c’est lui qui a saboté le gala de la fondation !





Ici tout commence du 27 janvier – résumé de l’épisode 1359

Après avoir passé la nuit chez Milan, Anaïs affirme qu’elle va bien malgré l’incident de la veille. Milan reste furieux et accuse Billie d’avoir saboté la remise de prix, tandis que Tom prend sa défense en rappelant ses valeurs. Au même moment, Storek débarque à l’hôtel Jourdain pour menacer Andréa, Jeanne et Clotilde, qu’il juge responsables d’avoir terni l’image de sa fondation.

Valdine, lui aussi persuadé que Billie est coupable, vient l’intimider à la coloc des marais, mais Ferdinand intervient. Plus tard, quand Anaïs vient interroger Billie, Ferdinand ment en affirmant qu’il était avec elle toute la soirée, ce qui lui sert d’alibi — au grand regret de Billie, qui n’apprécie pas ce mensonge. Rassurée, Anaïs annonce ensuite à Jeanne et Clotilde que Billie est innocente, avant de confier à Clotilde qu’elle songe à démissionner.



De leur côté, Gaspard, Ismaël et Léonard discutent aussi de l’affaire. Ismaël répète que Billie est innocente grâce à Ferdinand. Mais Léonard sait que c’est faux : son demi-frère était avec lui. Il le confronte, et Ferdinand finit par avouer qu’il est le véritable saboteur de la cérémonie.

À l’amphithéâtre, le cours de premiers secours rapproche physiquement Joséphine et Loup, ce qui trouble beaucoup la jeune femme, qui confie ensuite à Fleur combien elle a eu du mal à résister à l’envie de l’embrasser. Enfin, au Double A, Stanislas refuse que ses élèves mangent avant le service et leur propose plutôt de le rejoindre après au Comptoir de Jude. Là, en les voyant manger sans aucune tenue, il décide de créer un module consacré aux bonnes manières.

Ici tout commence du 27 janvier 2026 – extrait vidéo

