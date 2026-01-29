Audiences 28 janvier 2026 : « Comme une ombre » en tête devant « Elsbeth »

Audiences 28 janvier 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences mercredi soir avec le téléfilm inédit « Comme une ombre », qui a réuni 3,69 millions de téléspectateurs pour 20,5% de pda.


C’est devant TF1 avec la saison 2 inédite de la série « Elsbeth ». Les deux épisodes ont été suivis par 2,02 millions de téléspectateurs en moyenne pour 11,5% de pda.

Audiences 28 janvier 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec une rediffusion du magazine « Des racines et des ailes », qui a rassemblé 1,44 million de téléspectateurs pour 8,5% de pda.

M6 suit avec le film inédit « Le dernier duel », qui a réuni 1,28 million de téléspectateurs pour 8,7% de pda.


Canal+ suit avec le multiplex de la Ligue des Champions, qui a réuni 918.000 téléspectateurs pour 4,8% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

