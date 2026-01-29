Star Academy : Sofia Morgavi publie son livre « Eh bien, chantez maintenant ! »



La professeure de chant de la Star Academy« Eh bien, chantez maintenant ! Souvenirs et méthodes de la professeure de chant de la Star Academy », un ouvrage à son image : généreux, passionné et profondément humain.











Connue du grand public comme la coach vocale exigeante et bienveillante du château le plus célèbre du PAF, Sofia Morgavi retrace ici un parcours hors du commun. De Toulon à Paris, du conservatoire aux projecteurs de la télévision, elle a construit sa carrière avec une détermination sans faille. Chanteuse lyrique, comédienne, pédagogue adorée de ses élèves, elle est devenue à 58 ans l’un des visages les plus attachants de la Star Academy, suivie chaque semaine par des millions de téléspectateurs.

Un livre en trois actes, comme un spectacle

Pensé comme une véritable œuvre en trois actes, le livre mêle récit de vie et transmission artistique. Dans une première partie, Sofia Morgavi partage ses souvenirs, avec cette verve méditerranéenne qui la caractérise. Elle raconte son enfance entre salon de coiffure familial et conservatoire, ses années de galère, les petits boulots, les doutes… mais aussi les grandes rencontres et les victoires arrachées à force de travail. Des épisodes jalonnés de ses fameux « Et voilà ! », ces instants de bascule où tout devient possible.

Vient ensuite le cœur pédagogique de l’ouvrage : sa méthode de chant. Forgée par trente-cinq ans d’enseignement, elle se décline en 27 leçons accessibles à tous, que l’on soit futur artiste ou simple amateur de chansons sous la douche. De la question essentielle « Pourquoi je chante ? » au fameux secret du twang, en passant par l’art très imagé de « chialer en chantant », Sofia Morgavi transmet des outils concrets avec un langage coloré et décomplexant.



Les coulisses de la Star Academy

Enfin, la troisième partie emmène les lecteurs derrière les portes du château de la Star Academy. Sofia y raconte son travail avec les élèves, la pression des primes, les doutes, les déclics, et ces moments de grâce où un candidat cesse d’être élève pour devenir artiste. Sans trahir les confidences, elle dévoile l’envers du décor d’une émission culte et la rigueur qu’exige le chant à haut niveau.

Une pédagogie unique et imagée

Ce qui fait la signature de Sofia Morgavi, à l’écran comme dans ce livre, c’est sa manière bien à elle de parler de la voix. Ses images font déjà le bonheur des téléspectateurs :« Ouvre ton gosier comme le merle au printemps »,« Mets du jus dans le moteur »,ou encore « Fais ta Mona Lisa ».

Autant de formules qui font sourire, mais qui traduisent une vraie science du corps et du souffle. Avec sa pédagogie positive, elle dédramatise la technique et redonne confiance à ceux qui n’osent pas chanter.

À la fois autobiographie inspirante, manuel accessible et plongée dans les coulisses d’un programme culte, Eh bien, chantez maintenant ! s’adresse à tous : apprentis chanteurs, fans de la Star Academy ou simples curieux en quête d’un parcours de vie porté par la passion.

