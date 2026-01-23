C à vous du 23 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 23 janvier 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Riposte européenne face aux menaces de Trump, budget, livret A… François Lenglet, journaliste économique et essayiste, est l’invité de C à vous

🔵 Mort de Simon : la colère de la famille après la relaxe requise pour bizutage et homicide involontaire. On reçoit Daniel Guermonprez, père de Simon, décédé après une soirée d’intégration, et Marie-France Henry, présidente du Comité national contre le bizutage



Publicité





🔵 Rafales à 110 km/h, fortes pluies, vagues dangereuses… la tempête « Ingrid » frappe la France. Décryptage avec Laurent Romejko, journaliste météo, présentateur de « Météo à la carte » sur France 3

🔵 Dans la suite de C à vous :

Teddy Riner, pour le “Gala des pièces jaunes » vendredi 30 janvier à 20h55 sur France 2

Pierre Niney et Anthony Bajon pour le film « Gourou » en salle le 28 janvier

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 23 janvier 2026 à 19h sur France 5.