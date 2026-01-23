Un Si Grand Soleil Spoiler : Manu fait une découverte capitale ! (épisode du 27 janvier)



Un si grand soleil spoiler épisode 1845 du 27 janvier 2026 – Les choses vont enfin avancer pour Manu dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors qu’il est assigné à résidence après une nouvelle plainte de Charlotte qui a dénoncé à la police le fait qu’il l’ait suivie, Manu va faire une découverte capitale.











En effet, alors que Manu tourne en rond dans son appartement, il va repenser au lieu où Charlotte avait rendez-vous le soir où il l’a suivie… Quand elle semblait attendre quelqu’un, elle a reçu un appel et elle est ensuite rentrée chez elle. Manu est convaincu d’avoir été grillé par la personne qui manipule Charlotte, qui l’a prévenue pour qu’elle rentre.

Il regarde alors sur son téléphone… Charlotte avait rendez-vous rue des Merles. Il fait alors le lien et informe Alex : elle avait rendez-vous à la même adresse que se situe le local de Sybille Delorme ! Il est convaincu que ce n’est pas un hasard, Charlotte l’a accusée d’agression quand il a commencé à enquêter sur Sybille. Il pense que c’est elle qui fait pression sur Charlotte.

Et Sacha n’était autre qu’Elias Jansen, le trafiquant en cavale pour lequel Sybille bosse et que le procureur veut faire tomber ?



