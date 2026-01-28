C à vous du 28 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 28 janvier 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Renaud Camus, l’homme à l’origine de la théorie « du grand remplacement ». On reçoit les journalistes Olivier Faye et Gaspard Dhellemmes du “M Le magazine du Monde” pour leur livre « L’homme par qui la peste arriva » aux éditions Flammarion

🔵 TDAH : comment faire de votre différence un atout. Michel Cymes, médecin, et Olivier Revol, pédopsychiatre spécialiste des troubles du TDAH nous présentent leur livre « Heureux comme des TDAH » aux éditions Albin Michel



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous cette semaine : Théo Lignani, Créateur de contenu food

🔵 Dans la suite de C à vous :

✨ Laurent Luyat & Matthieu Lartot, les journalistes sportifs qui couvriront les Jeux Olympiques de Milan pour France Télévisions

📖 Garou, pour sa tournée “Garou Solo” dans toute la France

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 28 janvier 2026 à 19h sur France 5.