Un Si Grand Soleil Spoiler : Manu mis en examen, Alex remonte jusqu’à Sacha ! (épisode du 30 janvier)

Un si grand soleil spoiler épisode 1848 du 30 janvier 2026 – Manu va être mis en examen dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, alors que Sacha a menacé Charlotte de diffusé une vidéo intime, celle-ci a confirmé sa version face à Manu lors de la confrontation dans le bureau de Cécile !











La juge annonce alors à Manu qu’il est mis en examen mais elle ne demande pas sa mise en détention. Il est toujours assigné à résidence dans l’attente du procès. Manu, qui jure son innocence, est effondré.

Pendant ce temps là, Alex continue d’enquêter sur Charlotte. La veille, il l’a surprise retrouvant un mec sur une moto. Sa photo de la plaque était floue mais grâce aux caméras, il a réussi à récupérer son immatriculation. Alex retrouve ensuite Manu pour lui annoncer que Charlotte a retrouvé un certain Sacha Kazan, qui habite rue des Merles. Il lui montre sa photo trouvée sur internet : Manu le reconnait, il sait qu’il l’a déjà vu quelque part !

Reste à Manu de se souvenir dans quel cadre il a vu Sacha…



