Cauchemar en cuisine du 27 janvier : nouvel inédit ce soir sur M6 (VIDÉO)

Cauchemar en cuisine du 27 janvier 2026 – C’est un inédit de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce mardi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef retournent dans des restaurants où il est déjà intervenu pour vérifier si ses conseils sont toujours appliqués !





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur M6+.







Cauchemar en cuisine du 27 janvier, présentation

Philippe Etchebest retourne dans trois établissements qu’il avait entrepris de sauver : le restaurant d’Amina à Brive-la-Gaillarde, celui d’Aline et Luc à Langeron, ainsi que celui de Neeta et Rakesh à Sarlat-la-Canéda. Cette fois, le chef veut tout voir, sans filtre : ses conseils ont-ils réellement été appliqués et ces restaurants ont-ils réussi à redresser la barre ?

Pour observer les restaurateurs au plus près de la réalité, Philippe Etchebest sort le grand jeu. À Sarlat-la-Canéda, il se grime afin de s’infiltrer incognito au sein d’une équipe… de sosies du chef ! À Langeron, chez Aline et Luc, il opte pour une intervention en caméra cachée, entouré de complices.



Alors, que va-t-il découvrir ? Les changements sont-ils au rendez-vous ? Comment se portent aujourd’hui les établissements ? Et surtout, le chef réussira-t-il à rester incognito ou sera-t-il démasqué ? Un retour sous haute tension, riche en surprises et en révélations.

Cauchemar en cuisine du 27 janvier, extrait vidéo