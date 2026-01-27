« Bellefond » : nouvel épisode inédit ce soir sur France 3 (27 janvier 2026)



« Bellefond » au programme TV du mardi 27 janvier 2026 – Ce mardi soir sur France 3, c’est un nouvel épisode inédit de « Bellefond » avec Stéphane Bern et Anne Caillon qui vous attend.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur france.tv







« Bellefond » : l’épisode 6 « Liaison dangereuse »

Bellefond et son équipe se retrouvent contraints de défendre la commandante Passereau, sa confidente et meilleure amie, accusée de meurtre. Très vite, l’avocat redoute de manquer du recul nécessaire pour exercer sa mission avec objectivité et craint surtout que cette affaire ne mette en péril leur amitié. Les tensions s’installent peu à peu entre eux, d’autant plus lorsque Lou, la fille de Passereau, se retrouve à son tour au cœur des soupçons.

En parallèle, ils doivent composer avec la commandante Yasmina Rekit, une gendarme inflexible, à l’exact opposé de Passereau. Attachée au strict respect de la hiérarchie, à l’image de l’institution et à l’intégrité de ses membres, Rekit voit d’un très mauvais œil la proximité entre l’avocate et son client. Convaincue qu’en la défendant, Bellefond dessert davantage Passereau qu’il ne l’aide, elle ne cache pas ses réserves. Le déroulement de l’enquête finira-t-il par lui donner raison ?



« Bellefond », le casting

Avec Stéphane Bern (Antoine Bellefond), Anne Caillon (Audrey Passereau), Léonie Simaga (Yasmina Rekit), Arthur Prévost (Lucas), Jeaneta Domingos (Awa), Aïda Asgharzadeh (Yasmine Zenati), Lola Klodawski (Lou Passereau)

« Bellefond », c’est ce soir dès 21h10 sur France 3.