« France, il était une fois demain » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (27 janvier 2026)



Publicité





« France, il était une fois demain » au programme TV du mardi 27 janvier 2026 – Ce mardi soir à la télé, France 2 diffuse le documentaire inédit « France, il était une fois demain ».





A découvrir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







Publicité





« France, il était une fois demain » : présentation

France Télévisions invite à une exploration inédite de la France de 2100 à travers France, il était une fois demain, un documentaire de Michael Pitiot, raconté par Stéphane Varupenne, sociétaire de la Comédie-Française, suivi de Science of France 2100 : le pourquoi du comment, d’Eden Shavit.

Porté par la magie des effets spéciaux, ce voyage en images réelles nous plonge dans un pays transformé, qui a su s’adapter au changement climatique. Un futur profondément différent, mais pour la première fois apaisant, presque désirable.



Publicité





Comme le reste du monde, la France est confrontée au réchauffement climatique, à la montée des eaux et à l’épuisement progressif des ressources naturelles. Autant de menaces qui nourrissent l’angoisse des générations actuelles et futures, largement alimentée par l’imaginaire collectif de la science-fiction, souvent marqué par des visions post-apocalyptiques.

Et si cette vision était erronée ? Et si imaginer la France de demain ne signifiait pas la fin de notre histoire, mais le début d’un nouveau chapitre ?

Pour répondre à cette question, le documentaire propose un voyage à travers la France de 2100, à la découverte des mutations possibles : l’adaptation des territoires de Normandie et du Pas-de-Calais face à la montée des eaux, la réinvention de l’agriculture en Beauce, la fonte des glaciers alpins, l’aridification en Occitanie, ou encore la transformation de nos villes, de Paris à Chartres en passant par Marseille. Sans oublier la mobilité de demain, et l’avenir de nos voitures et de nos avions.

Un regard prospectif sur la France que connaîtront nos enfants et nos petits-enfants.