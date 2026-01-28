Ligue des Champions : suivre Bruges / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Par /

Publicité

Ligue des champions 28 janvier 2026 – Bruges / Marseille en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le match entre l’Olympique de Marseille et le FC Bruges.


Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ Sports, coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Ligue des Champions : suivre Bruges / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Canal+/UEFA


Publicité

Le Club Bruges accueille l’Olympique de Marseille ce mercredi au Jan Breydelstadion, dans le cadre de la 8ᵉ et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions UEFA 2025-2026. L’OM, actuellement bien placé avec 9 points, peut quasiment assurer sa qualification pour les barrages en cas de victoire ou même d’un match nul, tandis que Bruges, avec 7 points, compte sur un succès à domicile et une série de résultats favorables pour rester en course sur la scène européenne.

Les Marseillais veulent rebondir après leur défaite 0-3 face à Liverpool et conforter leur position, tandis que Bruges mise sur l’avantage du terrain et l’intensité du groupe pour créer la surprise face au club phocéen.


Publicité

Bruges / Marseille – Composition des équipes

🔵 Bruges (composition probable) : Mignolet (c) – Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys – Stankovic, Vanaken, Onyedika – Forbs, Vermant, Diakhon.

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Murillo, Balerdi (c), Aguerd, Medina – Højbjerg, Kondogbia – Weah, Greenwood, Igor Paixão – Gouiri

Bruges / Marseille en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Sports dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Bruges / Marseille, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.

A LIRE AUSSI
Ligue des Champions : suivre PSG / Newcastle en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Ligue des Champions : suivre PSG / Newcastle en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Rugby Top 14 : suivre le match Clermont / La Rochelle en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Rugby Top 14 : suivre le match Clermont / La Rochelle en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Ligue 1 : Marseille / Lens en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Ligue 1 : Marseille / Lens en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Rugby Top 14 : suivre le match Toulouse / Pau en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Rugby Top 14 : suivre le match Clermont / La Rochelle en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)


Publicité


Retour en haut