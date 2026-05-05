Demain Nous Appartient du 5 mai : Samuel prend une lourde décision, Manon se méfie de Jean (résumé + vidéo épisode 2197 en avance)

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Demain nous appartient du 5 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2197 de DNA – Samuel va prendre une lourde décision ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et William va découvrir que Jean connait Sofia…





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Demain nous appartient du 5 mai 2026 – résumé de l’épisode 2197

Samuel annonce qu’il déménage dès aujourd’hui avec Ellie dans un logement temporaire près de son lycée, malgré la réticence de la jeune fille. Aurore et William sont déçus mais respectent son choix.

Jean et Sofia se rapprochent lors d’un rendez-vous, même si Jean reste mystérieux. À l’hôpital, il calme le jeu lors d’une dispute entre William et Victor Brunet, ce qui lui vaut une invitation à déjeuner chez William. Sur place, William est surpris en découvrant que Sofia et Jean se connaissent… Ils déjeunent tous les quatre mais seule Manon se méfie de lui. Sofia et Jean s’embrassent avant de se quitter.



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Diego retrouve Bella avec qui il entame une relation, au détriment de Maud qui en souffre. Jack, lui, préfère éviter Manny. Enfin, Émilie met en garde Diane sur les risques de Paradise. Au lycée, Diane fait face aux critiques mais se défend avec assurance, gagnant le respect d’Ellie, tandis que Marceau lui affirme son soutien.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : un nouveau couple, Diego va trop loin, les résumés jusqu’au 22 mai 2026

VIDÉO Demain nous appartient du 5 mai 2026 – extrait de l’épisode

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