Cash investigation du 29 janvier : le sommaire de votre émission ce soir

Cash investigation du 29 janvier 2026 – Nouveau numéro inédit du magazine « Cash investigation » avec Elise Lucet ce jeudi soir sur France 2. Aujourd’hui, elle a pour thème « Bernard Arnault, ombre et lumière d’un empires ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et bien sûr en avant-première puis replay sur France.TV.







Cash investigation du 29 janvier 2026 : au sommaire ce soir

Ces derniers mois, les signalements d’agressions sexuelles visant des enfants et impliquant des animateurs périscolaires se sont multipliés à Paris comme en région. L’émission « Cash Investigation » s’est penchée sur cette inquiétante réalité et révèle ce qui peut se jouer au sein même de l’école.

En France, plus de 5 millions d’élèves de maternelle et d’élémentaire fréquentent les temps périscolaires. Certains passent jusqu’à cinq heures par jour avec ces animateurs, dont le rôle est crucial pour l’éducation et le bien-être des enfants. Pourtant, ce métier, insuffisamment encadré, est devenu un angle mort du système scolaire.



L’enquête de « Cash Investigation » remonte aux racines du problème : conditions de travail précaires, salaires faibles, temps partiels imposés et plannings morcelés. Des contraintes qui rendent ces postes peu attractifs. Faute de candidats, de nombreuses municipalités peinent à recruter et se montrent parfois moins exigeantes sur les profils.

Des parents tentent d’alerter les autorités sur les violences que subiraient leurs enfants : humiliations, insultes, gestes brutaux, voire faits beaucoup plus graves.

Qu’en est-il du côté de l’enseignement privé face aux violences sexuelles ou physiques ? L’enseignement privé sous contrat scolarise deux millions d’élèves en France et bénéficie d’un financement public à hauteur de 75 %, les enseignants étant notamment rémunérés par l’Éducation nationale. Toutefois, les chefs d’établissement dépendent des diocèses ou de congrégations religieuses. Après l’affaire de Bétharram, à l’origine d’un « MeToo » scolaire, la journaliste Claire Tesson interroge l’efficacité des contrôles de l’État dans ces établissements : sont-ils suffisants pour garantir la sécurité des élèves ?

Dans certains établissements, des témoins dénoncent en effet un manque de sanctions envers des enseignants accusés de violences éducatives ou sexuelles.

À l’issue de cette enquête inédite, « Cash Investigation » proposera un grand débat. Acteurs de terrain, responsables politiques et experts répondront aux questions d’Élise Lucet.

Retrouvez cet épisode de Cash investigation en avant-première puis en replay france.tv.