Enquête Exclusive du 25 janvier : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Publicité





Enquête Exclusive du 25 janvier 2026, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit et il a pour thème « Foi, fortune, influence : l’Église mormone à la conquête du monde ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Publicité





Enquête Exclusive du 25 janvier 2026 : votre émission en résumé

L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, plus connue sous le nom de Mormons, revendique aujourd’hui 17 millions de fidèles dans le monde et connaît une croissance record. Enquête Exclusive a enquêté sur cette success story religieuse, de son siège de Salt Lake City aux villes françaises où l’Église se développe.

Au cœur du dispositif : les jeunes missionnaires. Formés au Missionary Training Center dans l’Utah, ils partent pendant deux ans évangéliser à l’étranger, sans smartphone ni réseaux sociaux. En 2024, l’Église a baptisé 308 682 nouveaux fidèles, un record depuis 25 ans. Elle mise aussi sur les réseaux sociaux, avec des “Mormon Influencers” comme Haneia, ex-candidate de télé-réalité française suivie par 300 000 abonnés.



Publicité





La future élite est formée à la Brigham Young University, université prestigieuse à bas coût pour les membres, mais soumise à un strict code d’honneur. Puissance financière, l’Église perçoit une dîme de 10 % des revenus de ses fidèles et possède un patrimoine estimé à 250 milliards de dollars, ainsi qu’un vaste réseau humanitaire.

Si elle n’est pas classée comme secte en France, d’anciens membres dénoncent une forte emprise. Certains rites passés, comme le baptême posthume de personnalités ou de victimes de la Shoah, ont suscité de vives polémiques. L’Église affirme aujourd’hui avoir strictement encadré ces pratiques.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.