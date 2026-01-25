Star Academy, Sarah sort du silence après son élimination : « Je pourrai pleurer ou être triste mais je suis trop contente »

Par /

Publicité

C’est Sarah qui a été éliminée de la Star Academy 2025 samedi soir à l’issue de la quatorzième semaine d’aventure. Après plus de trois mois passés au château, Sarah sort aux portes de la finale et elle s’est confiée à chaud juste après son élimination.


Star Academy, Sarah sort du silence après son élimination : "Je pourrai pleurer ou être triste mais je suis trop contente"
Capture TF1


Publicité

« J’ai découvert que j’adore apprendre. Je me suis tellement amusée tout au long de cette aventure. J’ai juste hâte de chanter, avec toute mon âme, tout mon être. C’est tous ce que je veux faire ! » a déclaré Sarah à Nikos.

« Je ressors grandie de cette émission. En fait j’ai tellement confiance en moi et j’adore la personne que je suis. Je suis trop heureuse ! Je pourrai pleurer ou être triste mais je suis trop contente de toute mon aventure, d’avoir fait de si belles rencontres.  »

« Arrêtez d’être tristes parce que moi je suis trop contente ! » a-t-elle conclut.


Publicité

Sarah va maintenant prendre le temps de redescendre et elle devrait poster son premier message sur Instagram lundi. Elle enregistrera son interview vidéo avec Alix Grousset et elle sera lundi dans le Super Show sur NRJ, ainsi que dans « Quotidien » avec Yann Barthès.

SONDAGE Star Academy, demi-finale 2

Qui doit aller en finale ?

A LIRE AUSSI : Star Academy 2025 : le programme des évaluations de la semaine 15

A LIRE AUSSI
Star Academy : le programme des évaluations de la semaine 15
Star Academy : le programme des évaluations de la semaine 15
Star Academy du 25 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy du 25 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy : Ambre ou Victor, qui doit aller en finale ? (SONDAGE)
Star Academy : Ambre ou Victor, qui doit aller en finale ? (SONDAGE)
Star Academy : qui a été éliminé sur la 1ère demi-finale ? (résumé + replay prime du 24 janvier 2026)
Star Academy : qui a été éliminé sur la 1ère demi-finale ? (résumé + replay prime du 24 janvier 2026)


Publicité


Retour en haut