Star Academy, Sarah sort du silence après son élimination : « Je pourrai pleurer ou être triste mais je suis trop contente »



Publicité





C’est Sarah qui a été éliminée de la Star Academy 2025 samedi soir à l’issue de la quatorzième semaine d’aventure. Après plus de trois mois passés au château, Sarah sort aux portes de la finale et elle s’est confiée à chaud juste après son élimination.











Publicité





« J’ai découvert que j’adore apprendre. Je me suis tellement amusée tout au long de cette aventure. J’ai juste hâte de chanter, avec toute mon âme, tout mon être. C’est tous ce que je veux faire ! » a déclaré Sarah à Nikos.

« Je ressors grandie de cette émission. En fait j’ai tellement confiance en moi et j’adore la personne que je suis. Je suis trop heureuse ! Je pourrai pleurer ou être triste mais je suis trop contente de toute mon aventure, d’avoir fait de si belles rencontres. »

« Arrêtez d’être tristes parce que moi je suis trop contente ! » a-t-elle conclut.



Publicité





Sarah va maintenant prendre le temps de redescendre et elle devrait poster son premier message sur Instagram lundi. Elle enregistrera son interview vidéo avec Alix Grousset et elle sera lundi dans le Super Show sur NRJ, ainsi que dans « Quotidien » avec Yann Barthès.

SONDAGE Star Academy, demi-finale 2

Qui doit aller en finale ? Ambre Victor Résultats Vote

A LIRE AUSSI : Star Academy 2025 : le programme des évaluations de la semaine 15