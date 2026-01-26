La meilleure boulangerie de France du 26 janvier : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?



La meilleure boulangerie de France du 26 janvier 2026 – Bruno Cormerais, Chiara Serpaggi et Danny Khezzar vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Pour cette douzième semaine de compétition, le jury se rend des Ardennes aux Vosges.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







La meilleure boulangerie de France du 26 janvier 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 12ème semaine de la saison, le jury est dans les Ardennes et les Vosges.

🔵 Lundi, direction des Ardennes et des Vosges à la rencontre des deux premières boulangeries de la semaine. Ces artisans vont s’affronter, et le meilleur d’entre eux décro­chera sa place pour la grande délibération finale de vendredi !



En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter les Ardennes et les Vosges pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France reprend la route pour une nouvelle odyssée gourmande à travers les régions françaises. Cette nouvelle saison mettra de nouveau en lumière des boulangeries d’exception, tout en valorisant le terroir, l’excellence artisanale et la diversité du patrimoine culinaire de l’Hexagone. Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi fait son entrée aux côtés de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera aussi ponctuellement enrichie par la participation du chef Danny Khezzar, invité à partager cette expérience singulière.