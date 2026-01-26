Star Academy du 26 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 26 janvier 2026 – C'est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de dimanche des académiciens.











Suite du débrief du prime avec Marlène et Thomas Jolly. Pour « L’hymne à l’amour » de Ambre et Sarah, Thomas trouve qu’elles étaient en partage mais elles ont un peu loupé l’escalade de la chanson.

Pour la carte blanche de Victor sur « Havana », il avoue qu’il n’avait plus aucun retour son. Il a pris moins de plaisir car il était « en mode survie ». Thomas se dit admiratif.

Pour le duo de Léa et Garou. Thomas salue leur connexion.



Pour son tableau sur « Wrecking ball », Ambre n’est pas contente d’elle. Thomas pense que ça manque de malice.

Ambre et Victor doivent choisir quels anciens faire revenir sur le prime de samedi. Ambre choisit Bastiaan, Victor choisit Sarah.

Les académiciens retrouvent ensuite Michaël Goldman pour l’annonce des évaluations de la semaine. Mêmes évaluations que la semaine dernière pour Ambre et Victor devant des pros : Matt Pokora pour le chant, Vincent Dedienne pour le théâtre et Léo Walk pour la danse. Ils doivent choisir une chanson dans une liste établie par Matt.

Une petite surprise les attend au château : un gâteau pour leur 100ème jour au château.

Ambre et Victor répètent ensuite leurs évaluations. Et surprise : ils découvrent les images de Léo et Jeanne en première partie de Panayotis Pascot à l’Olympia.

Victor annonce avoir changé d’avis : il a envie de faire revenir Mélissa à la place de Sarah.

Ambre va pour écrire un mot dans les toilettes mais elle se trompe et écrit sur la porte extérieure ! Léa l’aide à effacer.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 26 janvier

