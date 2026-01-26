C à vous du 26 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Par /

C à vous du 26 janvier 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

France 5


🔵 De quoi les Français ont-ils peur ? Décryptage avec Perrine Pascal, politologue, professeur des Universités à Sciences Po et Anne Muxel, directrice de recherche au CNRS, auteurs du livre « Inventaire des peurs françaises », aux éditions Odile Jacob

🔵 Sexualité des seniors : un tabou français. Marina Carrère d’Encausse, médecin, journaliste France 5 et France Culture, est notre invitée, à l’occasion de la diffusion du documentaire « Vieillir et jouir sans entraves », le mardi 3 février sur France 5


🔵 Dans la suite de C à vous :
Thomas Soliveres, Olivier Soliveres et Jérôme Kircher pour la pièce de théâtre « Amadeus », depuis le 22 janvier au Théâtre Marigny
Stéphane Bern pour la série « Bellefond », diffusée le mardi 27 janvier sur France 3

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 26 janvier 2026 à 19h sur France 5.

