Les 12 coups de midi du 26 janvier : Cyprien continue, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 26 janvier 2026, 128ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce lundi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une nouvelle fois une victoire à 1000 euros et fait monter doucement mais surement sa cagnotte personnelle.











Les 12 coups de midi du 26 janvier, un ring de boxe sur l’étoile mystérieuse

Cyprien totalise ainsi la très jolie somme de 591.878 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on voit des projecteurs sur la photo de fond et il devrait s’agir d’un ring de boxe.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 26 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+