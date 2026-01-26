

Ça commence aujourd’hui du 26 janvier 2026, le sommaire – Ce vendredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Ça commence aujourd’hui du 26 janvier 2026 à 13h55 « Ce voisin si inquiétant » (inédit)

Cet après-midi, Ça commence aujourd’hui propose un numéro inédit aux témoignages glaçants sur France 2. Le thème du jour, « Ce voisin si inquiétant », donne la parole à des femmes et des hommes qui ont vu leur quotidien basculer à cause d’un voisin au comportement troublant, parfois menaçant, souvent imprévisible. Harcèlement, peur permanente, situations qui dégénèrent… Autour de Faustine Bollaert, ces invités racontent comment l’inquiétude s’est installée et comment ils ont tenté de se protéger, entre silences, alertes et courage. Un épisode intense, entre émotion et prises de conscience.

Et à 15h : « Cold Cases : elles n’ont jamais cessé de chercher la vérité » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit deux témoignages bouleversants autour de cold cases, ces affaires judiciaires restées sans réponse. Dounia revient sur la mort de sa mère Leïla, retrouvée sans vie dans un canal près de son domicile en 2000 : pendant vingt-deux ans, elle n’a jamais cessé d’espérer connaître la vérité, jusqu’à la relance de l’enquête par le pôle Cold Case de Nanterre en 2022 et la mise en examen, en novembre dernier, d’un suspect qu’elle connaît personnellement. Jean-Joseph, lui, évoque le combat pour sa fille Christine, retrouvée morte en 1989 ; trois ans plus tard, Francis Heaulme avait reconnu les faits en livrant un croquis précis avant de se rétracter, et malgré ces aveux précoces — bien avant qu’il ne soit identifié comme tueur en série — l’affaire a finalement été classée sans suite en 2002, faute de scellés et de pièces à conviction.



