Tout le monde veut prendre sa place : Vincent continue, va-t-il battre Marie-Christine ? (5 mai 2026)



Publicité





C’est une 202ème victoire qu’a signé Vincent ce mardi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Et il se rapproche désormais à grand pas du record de Marie-Christine, qu’il pourrait dépasser dès la semaine prochaine !











Publicité





Et aujourd’hui, Maxence, son adversaire, a fait un « carton vide » avec absolument aucun point en finale ! Le Champion n’a donc rien gagné aujourd’hui, ses gains restent inchangés à 265 000 euros de gains en 202 victoires.

Vincent est désormais à 12 victoires de prendre la première place du classement des plus grands champions de l’histoire du jeu de France 2.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 202 victoires, 265.000 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



Publicité





Tout le monde veut prendre sa place du 5 mai, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mardi 5 mai 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv