« Un nouveau monde pour deux sœurs » : votre téléfilm ce 26 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

« Un nouveau monde pour deux sœurs » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 26 janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Un nouveau monde pour deux sœurs ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Un nouveau monde pour deux sœurs » : l’histoire, le casting

Une adolescente conduit sa jeune sœur gravement malade à l’hôpital, où les médecins découvrent qu’elle souffre d’une tuberculose à un stade avancé. Livrées à elles-mêmes, les deux sœurs semblent sans parents et entourées d’un passé aussi flou qu’inquiétant. Touchée par leur situation, Shannon, l’infirmière en charge de la petite Britney, propose de les accueillir chez elle avec son mari Rob. Mais lorsque les parents réapparaissent, la justice tranche : pour négligences, le juge pour enfants leur retire l’autorité parentale et confirme le placement des fillettes chez le couple, bientôt confronté à une série d’événements troublants.



Avec : Elizabeth Longshaw (Shannon), Marcus Rosner (Rob)

Et à 16h, « Ma nouvelle vie loin des Amish » (rediffusion)

Une jeune Amish cherche à fuir la rigidité du mode de vie de la communauté dans laquelle elle a grandi, mais aussi les maltraitances dont elle est victime de la part de son oncle. Partie sans argent, sans bagages et pieds nus, elle trouve refuge chez une photographe qui va lui tendre la main et l’accompagner sur le chemin de l’émancipation, l’aidant à se construire et à trouver sa place dans un monde qui lui est totalement inconnu.

Avec : Dylan Ratzlaff (Rachel), Kellie Martin (Sara), Rukiya Bernard (Grace), Troy Mundle (Levi)