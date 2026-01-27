« L’île de la tentation » du 27 janvier 2026 : un abandon ce soir ! (extrait vidéo épisode 2)



« L’île de la tentation » au programme TV du mardi 27 janvier 2026 – Ce soir à la télé, W9 diffuse l’épisode 2 de « L’île de la tentation » avec Delphine Wespiser. Et on peut dire que ça va déjà sérieusement déraper !





A découvrir dès 21h10 sur W9 et 6play.







Ce qui vous attend dans l’épisode du 2 ce 27 janvier 2026, extrait vidéo

Au bout de seulement quelques heures d’aventure, les esprits s’échauffent déjà ce soir dans « L’île de la tentation » ! Les premiers feux de camps vont mettre les nerfs des couples à rude épreuve. Laureen craque et pleure, inquiète de ce que Tino fait sur son île sans elle… Et si Tino réalise qu’il est allé trop loin et décide de prendre ses distances, il ne va pas garder ses bonnes résolutions bien longtemps. En soirée, il se rapproche encore dangereusement d’Emma, sa tentatrice préférée. De son côté, Hugo est déjà en roue libre. Il décide déjà de passer la nuit avec Lucille et ferme le rideau !

Quant à Nelly, après des images de Diego en salle de visionnage, elle décide de faire ses valises et abandonner. Avant de partir, elle laisse un message vidéo à Diego pour une confrontation.



Premier feu de camp, premières étincelles et premiers retours de flamme 🔥

"L'île de la tentation", tous les mardis à 21:25 sur W9 et M6+ #IDLT pic.twitter.com/K30IOfrN5s — W9 (@W9) January 27, 2026

« L’île de la tentation » : rappel de la présentation

Cinq nouveaux couples s’apprêtent à tester la solidité de leur relation. Ils se sont juré loyauté et protection, mais les doutes ont peu à peu fragilisé leur histoire et assombri leur avenir commun. Pour obtenir des réponses, ils vont vivre une expérience hors du commun : pendant 16 jours, ils seront totalement séparés, sans aucun contact possible.

D’un côté, les femmes en couple vivront sur une plage paradisiaque entourées de dix tentateurs célibataires. De l’autre, leurs compagnons partageront leur quotidien avec dix tentatrices, elles aussi célibataires et bien décidées à les faire vaciller.

Cette saison, les certitudes vont s’effondrer, les limites seront mises à l’épreuve et la vérité surgira parfois là où on ne l’attend pas. Ils sont arrivés sur l’Île de la tentation avec des interrogations… ils repartiront avec des réponses. Ensemble ou séparément.