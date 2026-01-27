Ici Tout Commence spoiler : Hector choque les élèves, il décide de... (vidéo épisode du 29 janvier)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Hector a fait ses débuts en tant que professeur à l’institut dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». L’oncle d’Ismaël remplace Anouk le temps de ses vacances et les élèves l’apprécient beaucoup. Mais dans quelques jours, il va les choquer !











Publicité





Mattéo présente son plat souvenirs d’enfance à Hector Jourdain. Il joue sur la corde sensible en parlant de sa grand-mère Léonie, qui est décédée. Mais Hector ne semble vraiment pas d’humeur ! Il s’emporte et recadre sèchement Mattéo et l’ensemble des élèves. Il en a marre qu’on remette son avis en question !

Qu’arrive-t-il à Hector ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Valdine fait chanter Anaïs (vidéo épisode du 29 janvier)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1361 du 29 janvier 2026 : Hector recadre Mattéo

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.