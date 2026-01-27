Star Academy estimations : Ambre toujours devant, mais l’écart se resserre à J-4 de la seconde demi-finale (SONDAGE)



La tension monte à l’approche de la seconde demi-finale de la Star Academy, qui sera diffusée samedi soir sur TF1. Après la qualification de Léa la semaine dernière — une tendance que notre sondage avait correctement anticipée — il ne reste plus qu’une place à prendre pour la grande finale.











Cette semaine, Ambre et Victor s’affrontent dans un duel décisif. Et à quatre jours du prime, le suspense est plus que jamais présent.

📊 Selon les estimations de notre sondage ce soir, Ambre reste légèrement en tête avec 51,04 % des votes, contre 48,96 % pour Victor. L’écart se réduit donc encore, laissant présager une demi-finale particulièrement serrée.

⚠️ Comme toujours, rappelons que ce sondage a une valeur purement informative et ne reflète en aucun cas les résultats officiels. Seuls les votes du public via les moyens mis en place par la production détermineront qui rejoindra Léa en finale.



À J-4 du prime, tout peut encore évoluer. Les prestations en direct samedi soir pourraient totalement rebattre les cartes. Verdict lors de cette seconde demi-finale en direct sur TF1.

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.