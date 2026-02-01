

66 minutes du 1er février 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne







66 minutes du 1er février 2026, sommaire

🔸 Hypers protéinés : la grande invasion des rayons

Les produits enrichis en protéines se sont imposés comme les nouvelles vedettes des supermarchés. Pâte à tartiner, pâtes, pain et surtout yaourts : tout existe désormais en version boostée en protéines. Leur promesse ? Aider à mincir tout en développant la masse musculaire. Grandes enseignes comme hard-discounters ont lancé leurs propres gammes riches en protéines. Méga-usines, laboratoires à la pointe, tests surprenants : l’innovation s’emballe pour inventer les aliments de demain. Mais ces produits sont-ils réellement bénéfiques pour la santé ? Et justifient-ils vraiment leur prix souvent plus élevé ?

🔸 Ils se battent pour garder leurs pharmacies

Après les déserts médicaux, une autre menace progresse : les déserts pharmaceutiques. Dans de nombreux bourgs, le pharmacien reste parfois le dernier professionnel de santé. Pourtant, en dix ans, 2 000 officines ont disparu et la France en compte désormais moins de 19 500, un niveau historiquement bas. Manque de vocations, territoires ruraux moins attractifs, absence de repreneurs : de nombreux titulaires sont contraints de vendre à perte ou de fermer. Face à cette situation, habitants et élus locaux se mobilisent, déterminés à préserver ces croix vertes, devenues le symbole d’un accès aux soins de plus en plus fragile.



🔸 Street food sauvage : quand la crise fait vendre

Des crêpes préparées sur des installations de fortune, des grillades proposées à la sortie du métro, des denrées vendues à même le trottoir… Dans les grandes villes, la vente illégale de nourriture prend de l’ampleur.

Portée par la baisse du pouvoir d’achat, cette street food sauvage permet à des vendeurs non déclarés d’écouler plats cuisinés ou produits bruts à des tarifs imbattables, sans respecter les normes sanitaires. Pour des personnes en grande difficulté financière, c’est parfois l’unique moyen de se nourrir. Mais derrière ces prix attractifs se cache une réalité bien plus inquiétante.

🔸 Fin de mois dans le rouge : ils ont la solution !

Chaque fin de mois, la même inquiétude revient pour des millions de Français : comment éviter le découvert ? Salaires qui évoluent peu, dépenses en hausse, imprévus à répétition… Résultat, près d’un Français sur deux passe au moins une fois par an dans le rouge. Et s’il était temps de reprendre la main sur son budget ? De nouvelles méthodes émergent, portées par des coachs spécialisés prêts à accompagner ceux qui veulent s’en sortir. Comment alléger ses dépenses sans renoncer à tout ? Où dénicher des économies insoupçonnées ? Et surtout, comment garder le cap sur la durée ?

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format :

🔸 Cuisines tendance : les nouveaux casseurs de prix

C’est la pièce favorite des Français ! Depuis quelques années, la cuisine ne sert plus seulement à préparer les repas. Véritable espace de vie, on s’y retrouve en famille ou entre amis, et elle est devenue incontournable dans les foyers. Mais la facture peut rapidement s’envoler. En moyenne, refaire une cuisine coûte entre 450 et 800 euros par mètre carré, pose incluse, soit un budget situé entre 8 000 et 12 000 euros.

Heureusement, il existe des astuces pour alléger l’addition. Modèles d’exposition haut de gamme soldés jusqu’à –70 %, artisans qui modernisent l’existant au lieu de tout remplacer, ou encore cuisinistes nouvelle génération qui se déplacent à domicile avec leur showroom mobile : les bons plans se multiplient pour se faire plaisir sans se ruiner. Les cuisines en kit aussi gagnent du terrain, malgré quelques sueurs froides au moment du montage.

Bons conseils, expériences vécues et idées malines : tout ce qu’il faut pour repenser sa cuisine sans faire exploser son budget.