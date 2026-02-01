Un dimanche à la campagne du 1er février 2026 : les invités de Frédéric Lopez



Un dimanche à la campagne du 1er février 2026, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Un dimanche à la campagne du 1er février 2026 : sommaire et invités

Pour ce nouvel épisode d’Un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez réunit trois personnalités qui ont su surmonter les obstacles, portées par une détermination sans faille.

🏉 Vincent Clerc est une légende du Stade Toulousain, le club de rugby français le plus titré. Il s’est imposé grâce à son agilité et à son sens de l’anticipation. Sa carrière professionnelle démarre en trombe : à seulement 19 ans, il rejoint l’équipe de France. Un parcours jalonné de succès, mais aussi de blessures et de défis, où sa persévérance et son humilité ont toujours fait la différence.



📚 Laëtitia Milot est comédienne et romancière. Elle a conquis le grand public avec son rôle dans « Plus Belle La Vie, » mais aussi grâce à des téléfilms à succès comme « On se retrouvera » et « Liés pour la vie », adaptés de ses propres romans. La vie ne l’a pourtant pas épargnée — deuil, maladie — mais elle a traversé ces épreuves avec une force et une foi en la vie admirables.

🎬 Christophe Barratier est réalisateur, scénariste et producteur. Il est à l’origine de l’un des plus grands succès du cinéma français : Les Choristes (2004), avec 9 millions d’entrées en France, 20 millions dans le monde et deux Césars en 2005. Un triomphe auquel beaucoup ne croyaient pas au départ.

Au programme de ce week-end à la campagne : baby-foot et réveil musculaire avec Vincent Clerc, sans oublier des moments d’émotion et de bonne humeur, fidèles à l’esprit de l’émission.

