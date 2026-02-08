

Publicité





66 minutes du 8 février 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







Publicité





66 minutes du 8 février 2026, sommaire

🔸 « Tradwives » : ces Françaises qui adhèrent

Difficile à imaginer à l’heure des grandes vagues féministes. Et pourtant, aux États-Unis, un nombre croissant de femmes revendique un retour assumé aux valeurs familiales d’autrefois. Sur les réseaux sociaux, elles exposent un quotidien idéalisé et défendent un mode de vie très conservateur auprès de centaines de milliers d’abonnés. Entre nostalgie du passé et choix de vie revendiqué, rencontre avec ces femmes qui semblent tout droit sorties des années 50.

🔸 ICE : l’agence qui fait froid dans le dos

Interpellations violentes, fusillades mortelles, familles cloîtrées par peur des contrôles : aux États-Unis, l’agence ICE sème l’angoisse chez de nombreux migrants. Entre mission de sécurité et accusations de brutalités, elle incarne les profondes divisions d’une Amérique sous tension.



Publicité





🔸 Valenciennes : le nouveau Far West des fast-foods

Aujourd’hui, certaines grandes enseignes américaines de restauration rapide voient la France comme une nouvelle terre d’expansion. Valenciennes en est l’exemple frappant : en quelques années, la ville est devenue la capitale française du fast-food, avec 63 établissements pour 43 000 habitants, un record. Mais cette atmosphère façon États-Unis a ses effets secondaires : centres-villes standardisés, restaurants traditionnels qui disparaissent et hausse marquée de l’obésité. À Valenciennes, plus de 30 % de la population est désormais touchée. Une tendance venue d’Amérique qui s’installe peu à peu en France.

🔸 Logement : petites surfaces, grandes solutions

San Francisco figure parmi les villes les plus onéreuses du globe. Portés par l’essor des start-up et des géants de la tech, les prix de l’immobilier flambent, dépassant souvent les 10 000 € le mètre carré dans plusieurs quartiers. Conséquence : même aux États-Unis, beaucoup doivent composer avec des espaces réduits. Une réalité familière pour des millions de Français. À Paris, Lyon ou Bordeaux, les prix montent, les logements rétrécissent, et aujourd’hui un Français sur trois estime manquer d’espace chez lui.

Face à cette contrainte, certains prennent l’initiative. Grâce à des solutions simples et astucieuses, ils réinventent leur intérieur : mobilier modulable, rangements optimisés, cloisons amovibles… chaque centimètre gagné compte. Cuisine, chambre, salle de bain : tout est repensé. Tour d’horizon des meilleures idées pour mieux vivre dans un petit espace, sans exploser son budget ni changer d’adresse.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format :

🔸 Français à San Francisco : la nouvelle ruée vers l’or

Ils ont tout laissé derrière eux pour poursuivre leur rêve à l’autre bout du globe. Claude, ancien chef étoilé de Quimper, fait découvrir ses plats à la Silicon Valley au sein d’un immeuble entièrement consacré à la gastronomie. Arnaud, entrepreneur audacieux, mise sur l’intelligence artificielle pour repousser les limites de la longévité humaine. Liam, barman devenu incontournable, a transformé le Paname en repaire des nuits françaises à North Beach. Quant à Marylène, ex-agent immobilier niçoise, elle négocie des propriétés à plusieurs millions de dollars sur les hauteurs de la baie.

À San Francisco, ces Français vivent pleinement le rêve californien. Mais derrière la carte postale, la réalité est plus contrastée : flambée du coût de la vie, fiscalité lourde, services publics fragilisés et sentiment d’insécurité en hausse. Entre parcours brillants et obstacles quotidiens, ce reportage brosse le portrait de Français ambitieux dans une ville aussi fascinante que controversée.