Un dimanche à la campagne du 8 février : l’émission déprogrammée, quand Frédéric Lopez sera-t-il de retour ?

Mauvaise nouvelle pour les fans de l’émission dominicale de Frédéric Lopez, « Un dimanche à la campagne », qui ne sera pas diffusée ce dimanche, ni les deux dimanches suivants, en raison de la couverture exceptionnelle des Jeux Olympiques d’hiver Milan-Cortina 2026.











En effet, face à l’ampleur des épreuves olympiques et à l’engouement du public pour les compétitions en direct, France 2 a choisi de privilégier une programmation entièrement dédiée aux Jeux jusqu’au dimanche 22 février inclus. Les téléspectateurs retrouveront donc la chaîne mobilisée pour suivre les exploits des athlètes français et internationaux dans les sports d’hiver.

📅 Calendrier de diffusion :

❌ Dimanche 8 février : Un dimanche à la campagne déprogrammé

❌ Dimanche 15 février : Un dimanche à la campagne déprogrammé

❌ Dimanche 22 février : Un dimanche à la campagne déprogrammé

✅ Dimanche 1er mars : retour de Un dimanche à la campagne



Frédéric Lopez et l’équipe de l’émission donnent rendez-vous à leurs fidèles pour une nouvelle saison riche en rencontres, découvertes et émotions, dès le dimanche 1er mars à l’horaire habituel.

👉 Restez connectés pour les prochains épisodes qui s’annoncent, comme toujours, inspirants et chaleureux.