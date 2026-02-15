Audiences 14 février 2026 : « Meurtres aux îles de Lérins » leader devant les Jeux Olympiques



Audiences 14 février 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres aux îles de Lérins », qui a captivé 3,18 millions de téléspectateurs pour 19,8% de pda.





C’est devant France 2 avec sa soirée Jeux Olympiques, qui a intéressé 2,18 millions de téléspectateurs pour 13,8% de pda.







Audiences 14 février 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec un numéro inédit du jeu d’Arthur « Le dernier cercle », qui a été suivi par 1,96 million de téléspectateurs pour 11,9%.

M6 est derrière avec le lancement de la saison 3 de la série « Blanca », suivie par 1,06 million de téléspectateurs en moyenne pour 7,1% de pda.



France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 884.000 téléspectateurs pour 5,5% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie