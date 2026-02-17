Ici tout commence du 17 février : Zoé va-t-elle tout dire à Marc et Jim ? (résumé + vidéo épisode 1374 en avance)



Ici tout commence du 17 février 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1374 – Zoé est en plein dilemme ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Le poids du secret du chef Montigny-Ferrand est lourd et elle hésite à parler aux Leroy…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 17 février – résumé de l’épisode 1374

Zoé paraît stressée par sa Masterclass, mais elle cache surtout son inquiétude pour la santé du chef Montigny-Ferrand, qui lui a demandé de n’en parler à personne. Parallèlement, Jim remercie Dominique de l’avoir poussé à travailler avec Zoé, toutefois les tensions avec Marc empirent et Dominique refuse de libérer Jim pour une interview. En apprenant les raisons du conflit familial, Zoé hésite à prévenir les Leroy… Solal vient s’excuser, elle lui dit tout et il lui conseille de respecter son choix.

À la sortie du lycée, Inès est prise à partie par des filles qui la harcèlent et lui font mal au poignet. Lionel arrive à temps mais Inès craque dans ses bras : elle est à bout.



De son côté, Tom tente de dégoûter Mehdi de la paternité en manipulant Naël, pensant sauver son couple. Démasqué, il découvre finalement que Mehdi et Hortense divorcent simplement parce qu’ils sont devenus incompatibles. Enfin, impressionnée par la pédagogie du chef Jourdain, Anaïs veut le convaincre de rester après le retour de la cheffe Revero. Avec l’aide de Constance, elle tente aussi de faire aménager le planning d’Hector, mais celui-ci refuse.

Ici tout commence du 17 février 2026 – extrait vidéo

