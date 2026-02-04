C à vous du 4 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 4 février 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Le RN et les municipales : impact du procès de Marine Le Pen sur le scrutin, stratégie du parti, candidats controversés… On en parle avec Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l’Ifop et Lauriane Clément, journaliste pour La Croix

🔵 Affaire Epstein : jusqu’où ira le scandale ? On en parle avec James André, grand reporter à France 24, ce soir dans C à vous



🔵 4 cas de cancer sur 10 pourraient être évités dans le monde, alerte l’OMS. Les explications du Pr Fabrice André, directeur de la recherche de Gustave Roussy, oncologue spécialiste du cancer du sein, professeur à l’université Paris-Saclay

🔵 Dans la suite de C à vous :

📚 Agathe Lecaron pour son livre : « Patiente zéro », disponible à partir du 5 février aux éditions Robert Laffont

✨ Artus et Gérard Jugnot pour le film “Les enfants de la résistance” en salle le 11 février

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 4 février 2026 à 19h sur France 5.