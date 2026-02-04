Un Si Grand Soleil Spoiler : Manu réintégré, Charlotte fait un aveu choc (épisode du 6 février)



Un si grand soleil spoiler épisode 1853 du 6 février 2026 – Manu va être réintégré au commissariat dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Suite à l’arrestation de Sacha Kazan et aux aveux de Charlotte, Becker reçoit Manu dans son bureau.











Clément lui annonce qu’il est blanchi et qu’il peut reprendre son travail dès aujourd’hui. Manu est encore bouleversé par tout ça, il pleure. Becker est désolé qu’il ait du vivre tout ça.

De son côté, Charlotte doit revoir la psychologue pour plusieurs séances. Lucie lui assure qu’elle ne la juge pas, elle est là pour l’aider à mettre les mots et à comprendre comment elle en est arrivée là pour que ça ne se reproduise pas. Mais Lucie comprend que la première fois qu’elle l’a vue, elle a raconté une agression qui s’est vraiment produite… Elle interroge Charlotte, qui finit par lui avouer ce que Sacha lui a fait.

Plus tard, Charlotte sort du commissariat où elle devait signer des papiers. Son père est là, elle voit Manu au loin et décide d’aller lui parler. Charlotte demande pardon à Manu, elle est désolée. Manu sait ce qu’elle a vécu, il comprend.



