C à vous du 9 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 9 février 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Scandale Epstein : l’onde de choc mondiale. On en parle avec Pauline Delassus, grand reporter à La Tribune Dimanche et Philip Turle, journaliste britannique et chroniqueur international à France 24, ce soir dans C à vous

🔵 JO d’hiver 2026 : Lindsey Vonn grièvement blessée après sa chute, aurait-elle dû concourir ? On reçoit le Docteur Bertrand Sonnery-Cottet, chirurgien orthopédiste spécialisé dans la chirurgie ligamentaire du genou



🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Patrick Fiori & le groupe EPPO pour leur album « Corsu Mezu Mezu 3 » et leur concert exceptionnel le 23 mai à l’Orange Vélodrome à Marseille

✨ Philippe Torreton pour son livre « Veiller », disponible le 11 février

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 9 février 2026 à 19h sur France 5.