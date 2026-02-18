Demain Nous Appartient du 18 février : Georges et Victoire face à « 13 » ! (résumé + vidéo épisode 2143 en avance)



Demain nous appartient du 18 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2143 de DNA – Martin refuse toujours d’ouvrir une enquête ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et Georges et Victoire se retrouvent face à « 13 »…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 18 février 2026 – résumé de l’épisode 2143

Malgré les doutes de Victoire, Georges accepte la demande d’ami de 13 pour tenter de remonter à son adresse IP. Il craint que la véritable cible soit Victoire. Au commissariat, ils présentent leurs éléments à Martin, qui refuse d’ouvrir une enquête officielle mais promet de creuser discrètement. Georges découvre ensuite que le procureur n’a jamais été informé du dossier…

Grâce aux images récupérées par Damien, ils voient Fred monter dans une voiture rouge, dont le conducteur reste non identifiable. En tentant d’améliorer les images pour lire la plaque, Georges apprend à Victoire qu’il pense avoir perdu la confiance de Martin. Plus tard, tous deux manquent d’être renversés par une voiture rouge.



Manon blesse accidentellement Nordine lors d’une démonstration de krav maga. À l’hôpital, William diagnostique une contracture et l’envoie chez Gloria, qui conseille à Nordine un bilan hépatique… Pendant ce temps là, Adam révise avec l’aide de Maud pour valider son année.

Au Spoon, les tensions montent entre Charles et Mona autour d’un problème de pain contenant un boulon. Charles accuse Mona de sabotage mais l’erreur vient finalement du fournisseur, qui propose un geste commercial. Charles exige le pain gratuit une semaine, tandis que Mona attend des excuses. Le soir, Charles confie à Philippine vouloir pousser Mona à la démission !

VIDÉO Demain nous appartient du 18 février 2026 – extrait de l’épisode

