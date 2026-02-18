Plus Belle La Vie du 18 février 2026 : le voleur retrouvé, Natacha s’intéresse à la statuette (résumé + extrait vidéo épisode 522 en avance)



Plus belle la vie du 18 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 522 de PBLV – Eric va être engagé pour retrouver la statuette aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et grâce à une caméra installée par Thomas, il va retrouver le voleur !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 février 2026 – résumé de l’épisode 522

Mirta, encore sous le choc du vol de la statuette, prend son café au Mistral. Eric pense qu’ils ont trop médiatisé l’objet, tandis qu’Ariane soupçonne Robert. Mirta trouve l’accusation injuste et explique qu’il est déjà au commissariat. Ariane précise que Jean-Jacques sera aussi convoqué et que leurs bracelets électroniques seront vérifiés.

À l’église, Charlotte confirme au père André et à Ariane qu’il s’agit d’un vol avec effraction. Le père se dit prêt à pardonner si la statuette est rendue, mais Ariane rappelle que les coupables devront répondre de leurs actes. Le rapport de la pénitentiaire confirme que Robert et Jean-Jacques étaient chez eux au moment des faits. Ariane presse Charlotte pour les empreintes. Au commissariat, Mirta défend Robert, qu’Ariane libère tout en évoquant un possible complice.



Gabriel taquine Thomas sur sa proximité avec Natacha, qui les rejoint et leur révèle que la statuette date du XVe siècle et qu’elle est liée à d’anciens « miracles » du quartier.

Mirta et Thomas engagent Eric pour retrouver la statuette. Thomas lui montre alors une caméra installée illégalement au bar, orientée vers l’église. Sur les images, Eric reconnaît Adrien Otero. Avec Laura, il le suit. L’homme sort avec un sac à dos, disparaît dans la foule, puis s’effondre dans les bras d’Eric… sans le sac.

À la résidence, Vadim apprend par Yolande que Noémie a quitté les lieux après sa sortie de prison. Sous le choc, il part à sa recherche pendant que Yolande prévient Patrick. Plus tard, Patrick retrouve Noémie à l’hôtel. Elle dit vouloir protéger Vadim en s’éloignant de lui, mais Patrick la force à s’expliquer auprès de lui. Et face à ses sentiments, elle finit par l’embrasser.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Gabriel sous le choc, le voleur démasqué, les résumés jusqu’au 6 mars 2026

VIDÉO Plus belle la vie du 18 février 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.