Les 12 coups de midi du 9 février : victoire de Cyprien, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 9 février 2026, 142ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Mais avec un adversaire peu brillant sur le Coup Fatal, il n’a remporté que 30 euros aujourd’hui.











Les 12 coups de midi du 9 février, l’étoile mystérieuse se dévoile

Cyprien voit sa cagnotte personnelle totaliser 607 528 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a désormais 4 indices : un ring de boxe en image de fond, un bretzel, un drapeau français, et un périscope.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dwayne Johnson

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 9 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



