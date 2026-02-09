Demain Nous Appartient du 9 février : Karim dans de sales draps, Emilie le surprend avec... (résumé + vidéo épisode 2136 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 9 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2136 de DNA – Karim est depuis peu en couple avec Emilie dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Mais sa mission d’infiltration pourrait bien tout remettre en question. Ce soir, Emilie va le surprendre avec une autre femme !…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 9 février 2026 – résumé de l’épisode 2136

Roxane annonce à Sara et Karim que « Mr Hyde » a bien répondu au faux profil, mais exige des photos plus sexy. Avec Sara, elle aide donc Karim à poser chemise ouverte et lui trouve le pseudo « Roberto ». Peu après, Roxane apprend qu’un premier rendez-vous a été fixé le soir même dans un hôtel avec une cliente. Karim se prépare, équipé d’un micro par Damien, et annule sa soirée avec Émilie sous prétexte d’une intervention urgente… À l’hôtel, il rencontre la cliente, Clarisse, et tente de gagner du temps pour obtenir des infos sur « Mr Hyde », pendant que Sara et Nordine surveillent à distance. Mais Émilie, qui passe dans le quartier, les surprend ensemble et éclate de colère, persuadée qu’il la trompe !

Aaron, lui, attend Laurie à la sortie de son studio de yoga pour s’excuser de l’avoir blessée et lui proposer un café. Elle préfère réfléchir. Plus tard, Soraya conseille à Aaron de respecter son choix et de ne pas la brusquer.



Publicité





Victoire reproche à Fred d’être allé nager dans l’eau glacée, il a été malade toute la nuit. Inquiète de le voir refuser de se soigner, elle en parle à Samuel, redoutant que cela gâche leurs vacances. Samuel rend alors visite à Fred pour le pousser à prendre un traitement et à dire la vérité à Victoire sur sa bipolarité, mais Fred se braque.

Au lycée, Ellie se sent très mal et souffre d’être ignorée par Violette, qui n’ose plus aller vers elle de peur d’aggraver la situation. De retour chez elle, Ellie confie à son frère qu’elle veut changer de lycée, mais il tente de la rassurer, persuadé que son chagrin finira par passer.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : grosse surprise pour Aurore et Erica ! (vidéo épisode du 11 février)

VIDÉO Demain nous appartient du 9 février 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.